《港股》開高走低 恆指收跌0.69％ 16:482020/07/30 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四香港股市開高走低，終場恆生指數收跌0.69%，為24710.59點，再度失守25000點大關。國企股(H股)收跌0.86%，為10097.08點。 美國聯準會宣布維持基準利率於近零水準不變，以及重申將動用所有工具支持經濟，隔夜美股收高，帶動港股早盤開漲。 恆生科技股指數成分股漲跌互見，ASM太平洋下挫6%，微盟、金山跌逾2%，但金蝶國際漲逾7%，眾安在線與平安好醫生漲逾4%。受黃金現貨價格回落拖累，黃金股集體走低，山東黃金、找金礦業跌逾4%，紫金礦業跌逾3%。 (時報資訊) #收跌 #跌逾 #開高走低 #漲逾 #黃金 也許您會感興趣 財經熱門新聞 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 殺聲隆隆！美期指重挫逾200點 台積電ADR盤前大跌4％ - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 一夜熔斷15次 暴漲500％！投機散戶湧入昔日底片大王 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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