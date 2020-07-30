周四香港股市開高走低，終場恆生指數收跌0.69%，為24710.59點，再度失守25000點大關。國企股(H股)收跌0.86%，為10097.08點。

美國聯準會宣布維持基準利率於近零水準不變，以及重申將動用所有工具支持經濟，隔夜美股收高，帶動港股早盤開漲。

恆生科技股指數成分股漲跌互見，ASM太平洋下挫6%，微盟、金山跌逾2%，但金蝶國際漲逾7%，眾安在線與平安好醫生漲逾4%。受黃金現貨價格回落拖累，黃金股集體走低，山東黃金、找金礦業跌逾4%，紫金礦業跌逾3%。

(時報資訊)

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