友訊(2332)今(30)日宣佈COVR系列產品再添生力軍，全新EasyMesh雙頻無線路由器COVR-1100正式在台上市。

友訊表示，COVR-1100最大的特色就是通過國際Wi-Fi聯盟的EasyMesh標準認證，透過EasyMesh認證，使用者未來可以任意搭配符合該標準的延伸器使用，並為整合及配置家中網路增加更大的彈性。此外，COVR-1100適用於各種坪數和房型使用，單顆COVR-1100 覆蓋面積可達50坪，任一台皆可當主機自由擴充，可隨意根據家中連網需求彈性的搭配數量，輕鬆擴大網路覆蓋範圍，同時也提供高速且穩定的連線，讓Wi-Fi網路覆蓋家中每個角落。

COVR-1100具備MU-MIMO技術，支援多人同步高速傳輸，內建兩組天線並搭載Beamforming波束成型技術，大幅提高Wi-Fi覆蓋範圍及傳輸距離，解決訊號死角問題，同時滿足使用者影音娛樂、電競遊戲等高速網路效能的需求。此外，COVR-1100 Mesh架構中的自動頻道功能可讓網狀網路節點自動切換干擾最少的頻道，自動優化功能則可確保網狀網路節點自動找到最短且最快的路徑，來連接Mesh路由器。當網狀網路節點故障時，自動選取路徑功能可讓無線網狀網路自動建立連接網狀路由器的替代路徑。

在安裝方面，使用D-Link Wi-Fi App即可輕鬆裝設COVR-1100，為了更貼近家中使用情境需求，採用最新的WPA3加密技術，讓用戶更安心連網，並支援家長監控，能屏蔽惡意網站或是不適合兒童觀看的網頁，設定家中連網裝置們的上網時間。

(時報資訊)