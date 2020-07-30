酷碁科技累積智慧穿戴產品的成功經驗，透過跨界合作，今（30）日攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」。以獨家的3D立體感應支付技術，打造以傳統價值結合人文設計的智慧穿戴，展現融合信仰的生活風格，為生活便利帶來更多應用，並推廣到更多使用族群。

酷碁科技董事長高樹國指出：「疫情帶動『零接觸』的科技應用，更帶來結構性影響的挑戰。酷碁秉持著洞察客戶需求、了解客戶痛點、進而提出解決方案、創造雙贏的四部曲，憑藉以客戶為中心的差異化策略，為使用者打破穿戴式科技的既定印象，在趨近飽和的穿戴式裝置市場有所建樹，提供有感、有溫度的生活體驗。」

全新「易付十字架一卡通手鍊」媒體分享會，左起為酷碁總經理鍾逸鈞、天主教全國宗座傳信善會主任高褔南、前副總統暨夫人羅鳳蘋女士、前副總統陳建仁、宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖、酷碁董事長高樹國、一卡通票證公司總經理程子箴合影。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

酷碁推出全新易付十字架一卡通手鍊，以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成，簡約的設計風格結合人文信仰特色。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

酷碁自2018年踏入智慧穿戴裝置市場後，累積許多成功經驗，繼2019年與梵蒂岡合作為天主教教友所設計智慧玫瑰念珠大獲好評後，七月在台灣與全國宗座傳信善會和一卡通合作，結合三方資源推出「易付十字架一卡通手鍊」，現場更邀請前副總統暨中央研究院院士陳建仁出席活動，盼透過智慧穿戴，激盪出科技與人文的火花。

最新發表的「易付十字架一卡通手鍊」採用獨家研發、業界最輕的3D立體行動感應支付技術，得以打造出全台灣最小的3D NFC穿戴飾品。以設計與研發見長的酷碁，目前已擁有多項獨家專利技術，包括應用於智慧玫瑰念珠的整合無線射頻識別技術（RFID）等。

身為天主教教友的前副總統暨中央研究院院士陳建仁表示：「宗教跟與科技結合是很美好的一件事。科學家的巧思或發明，這些聰明才智都是來自天主的賞賜，將此運用在對人類有意義的事物上更顯價值。」面對疫情對社會造成的衝擊，陳前副總統強調，「科技可以幫助我們擁有更好的生活，像是在隔離期間可參與線上彌撒，需要支付時可使用『易付十字架一卡通手鍊』，非常方便，時時配戴著也提醒身為天主教徒，要愛己愛人。疫情考驗讓台灣人民更加團結，促使台灣數位化更加向前，酷碁在此也未缺席，期許我們大家一起攜手讓台灣更美好。」

來自剛果、來台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示：「善會致力關注台灣偏鄉孩童與弱勢家庭。酷碁所研發的『易付十字架一卡通手鍊』，典雅設計外型與一卡通功能，有助接觸到教外朋友，開啟更多人認識天主的機會，也號召教友實踐愛的生活，提醒著我們每個人的行為都與世界緊緊相連。」

「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，信仰與科技結合，可於全台各式大眾運輸及四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便，節省付款時間並加速付款流程，為使用者帶來更便利的生活。一卡通總經理程子箴表示：「一卡通與酷碁長期合作開發商品，為不同客群量身打造絕佳支付體驗，酷碁發揮其產品研發長才，一卡通也會持續拓展使用場域，提供全方位支付服務，滿足現代人在不同消費場景的支付需求。」

以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的「易付十字架一卡通手鍊」，簡約的設計風格結合人文信仰特色，適合各年齡層，送禮自用均宜，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除手鍊之外還可作為吊飾使用。酷碁科技與「天主教全國宗座傳信善會」攜手首發1萬條，凡是捐獻新台幣1280元可獲得一條易付十字架一卡通手鍊。

(科技)