追不到了。新光人壽6月業務員競賽月，加上停售效益顯現，其一張美元利變終身還本險，靠著宣告利率2.9％、六年期繳費年還本率1.9％，及六年期滿可有望有現金增值回饋金等訴求，一個月賣近54億元，成為6月銷售最佳的保單，也讓新壽上半年出現一張百億「神單」。

新壽2019年也靠同類型保單，一張就吸金339億元，且單月曾賣逾80億元，2020年雖然保單預定利率下降一碼（0.25百分點），但宣告利率年初還有3.3％，且市場評估保單附加費用率猶勝去年，但前5月銷售47億元，並未受到市場矚目，一直到6月才真正發威，催生出壽險業2020年第一張百億元神單（富邦人壽上半年百億元保單鑫鑽年年是2019年底停售，保費遞延到今年）。

新壽這張年年還本的美元利變終身壽險，因為每年配息率1.35~1.9％（依繳費年期不同），再加上宣告利率若高於保單預定利率，從第七年開始，即有現金增值回饋金，等於每年還本率可上看2.6％以上；再加上7月1日之後，美元保單責任準備金利率還要降2碼，6月即出現保單停售效應，新壽這張美利金鑽單月即賣近54億元，上半年合計約101億元，成為上半年神單。

其餘壽險公司，如國泰人壽亦有一張美元利變壽險，6月就銷售40億元左右，上半年賣約94億多元，但無法跨過百億元門檻，富邦人壽是去年底停售的鑫鑽年年新台幣還本終身壽險，遞延到今年的保費有106億元，其餘保單都不到50億元，南山人壽上半年銷售最好的也是美元利變壽險，有85億元。

中國人壽也是美變利變壽險賣最佳，第一名保單有84億元，台灣人壽也有一張保單差一點就是百億神單，但因為6月未展現停售效益，只賣8~9億元，上半年最終只賣了近95億元，成為今年上半年第二名的保單。

(工商 )