白冰冰30日帶領子弟兵「木工歌手」陳思瑋、台一線舉行聯合發片記者會，鄭進一、方順吉驚喜現身，鄭進一在白冰冰新專輯同名主打歌〈宿命〉獻聲合唱，並包辦該歌詞曲。她感嘆大環境不好，現在做專輯都賠錢，這次她的專輯、陳思瑋的新輯《道上》，加上台一線EP《鬥陣行》花了將近千萬，但預估回收不到1／3，「現在願意做這種傻事不多了，以後我不會再簽歌手了，非常花錢」。

談到新專輯主打歌〈宿命〉，白冰冰忍不住感嘆，「人要認命，我一路打拚好不容易有一席之地，拚命到最後只剩我一個人，真的是宿命」女兒白曉燕及家人相繼離世讓她始終遺憾，「整個人情感是空的，老實說我也不是想戀愛，我就像大海裡面的浮木，每次抱到的木頭都是朽木；以為找到靠山，結果卻發現是屏風」。她強調，「如果不能忍情傷，孤獨又何妨，孤獨不是壞事，我才能去學更多東西，任何一個年齡的女性，只要情感、經濟能獨立，一切都OK，時代不同了」。

台一線演唱熱力四射。（盧禕祺攝）

陳思瑋嗓音獨特。（盧禕祺攝）

是否不再戀愛？白冰冰笑答：「現在有時打打牌，牌咖男女都有，我自己都無性別了，我跟男生相處隨性，但人隨和不隨便。」是否覺得晚上入睡，大床缺少男主人？她妙回：「床很大我自己經常滾來滾去，到我這個年紀，待在床上的時間也不長，想用僅有的時間去做更多事。」對於未來是否再拍戲，她回應，「現在不想接，很多人找我客串，但連賴慧如都演媽媽了，我難道要演阿祖嗎？」但她坦言願意為好劇本重出江湖。對於29日前總統李登輝入院榮總，傳情況不樂觀，白冰冰表示自己從新聞得知，目前不會前去探病打擾，「救命比較重要」。

(中時 )