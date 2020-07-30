渣打銀行長期冠名贊助「渣打臺北公益馬拉松」，至今已成為全臺最多視障跑者參與、最具指標性的跑者首選賽事。邁入第八屆的「2021渣打臺北公益馬拉松」，回應2020年全球面臨的嚴峻挑戰，將年度主題訂為「Never Give Up 勇不放棄」，除了號召跑者無懼外在環境的挑戰、勇於突破現況，更首創「戰隊」，由奧運國手張嘉哲、時尚名人莫莉分別擔任「超級戰隊」與「時尚戰隊」的隊長，搭配戰隊系列活動，一同為賽事暖身。即日起至8月14日，邀請跑者加入戰隊，戰隊隊員名額合計僅限56位。而「2021渣打臺北公益馬拉松」的賽事早鳥報名將於9月下旬正式啟動。

渣打銀行總經理林遠棟分享：「面對全新、未知的環境變化，我們應該秉持『Never Give Up勇不放棄』的精神，準備好自己隨時因應挑戰，這也是2021年渣打臺北公益馬拉松的賽事主軸，希望透過創新『戰隊』規劃，號召更多願意克服挑戰的跑者，一起邁向成為更好的自己。」

奧運國手張嘉哲，曾於2014年因脛後肌肌腱撕裂，被迫中斷出賽。然而，他並不因此放棄跑者生涯，在撐過漫長而痛苦的復健後，以「Never Give Up勇不放棄」的信念重返賽道，更於2019年跑出2小時15分02秒的好成績。長達五年未在台參與全程馬拉松賽事的張嘉哲，除率先表態參戰「2021渣打臺北公益馬拉松」全馬組，更要號召欲參與42公里及21公里賽事的跑者，加入他所帶領的「超級戰隊」，透過戰隊活動互相打氣，一同在渣打馬賽道上突破個人成績！

時尚名人莫莉，長期耕耘自己喜歡的時尚領域，成為新生代潮流代表，正面陽光的形象更象徵運動與時尚的完美結合，這也呼應渣打馬鼓勵跑者擁抱時尚的態度，不僅以自信亮麗姿態站上賽道，在運動中成為更好的自己，更是無懈可擊的時尚。透過「2021渣打臺北公益馬拉松」，莫莉將邀請想突破舒適圈的跑者，一同參與13公里或是2.5公里賽事，以「Never Give Up勇不放棄」的精神完賽，展現對自己負責的時尚態度。

跑步是門大學問！如何兼具賽道時尚，又能維持專業度的參與賽事？渣打馬戰隊將安排56位隊員參與「戰隊專屬穿搭體驗」活動，隊員不僅能趁機向隊長請教運動穿著的秘訣，更能以優惠折扣將時尚又專業的運動服飾帶回家。此外，渣打馬戰隊也將安排「渣打馬戰隊團練日」，由戰隊隊長領軍、Nike Run Club團隊從旁指導，幫助隊員在勇不放棄的過程中更上一層樓。賽事日當天，除了能與隊長一同參賽之外，完賽後更能在戰隊的專屬帳篷內與隊長互動，為彼此的成績喝采！

(中時 )