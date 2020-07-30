北市萬華分局顧姓交通分隊長，遭檢舉將女性友人帶至自己隊部寢室，每次停留時間都超過1個多小時，且次數十分頻繁，萬華分局督察組26日凌晨據報前往查看，發現顧與女子同在7樓無人小辦公室，但兩人衣衫並無不整，只是共進宵夜，萬華警方表示已婚的顧行為不妥，將會對他進行相關議處。

據了解，該名女子經常在深夜到交通分隊找顧，顧都會把她帶到7樓小辦公室，兩人獨處一室多時，時日一久引發隊員議論、不滿，有人更將此事檢舉給上級。

本月26日凌晨，分局長官再度獲報，於是前往查看，當時顧與女子在7樓泡茶桌旁聊天、吃宵夜，衣衫沒有不整，兩人也沒有喝酒。

當事人否認有不正當男女關係，女子表示因與隊長熟識，所以利用他較不忙的時候，帶宵夜來和他聊天，顧姓分隊長則說女子從事養生茶生意，偶爾會叫她帶茶過來，然後大家順便泡茶閒聊。

據了解，分局調查後，認為該名女子兩個月來，幾乎每周都會找分隊長，次數過於頻繁，且兩人又在無人的小辦室獨處，明顯逾越一般認知的「朋友交往」，認為顧的行為不妥，將對他進行相關議處。

(中時 )