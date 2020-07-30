美國聯準會（Fed）續唱鴿調，國際美元弱弱的，加上台股收盤創歷史新高，激勵新台幣維持升勢，但尾盤老大（央行）使出洪荒之力阻升後，硬是又見豬羊變色、由升轉貶，對出口商可說真的很夠意思，終場收在29.521元兌1美元，貶值2分，台北外匯經紀公司成交量9.28億美元。

外匯交易員指出，Fed會議後釋出續偏鴿派結論，美股應聲全面翻紅，但主要亞股卻是各自表態、漲跌互見，台股則是強勢上攻，一舉站上收盤指數歷史新高的12,722.92點。雖然外資有進有出動向不明顯，且小幅賣超台股28億元，但出口商月底拋匯出籠下，激勵新台幣實質匯率仍延續升勢，盤中最高來到29.265元，較前一個交易日最高價29.27元差距不大。

由於新台幣延續小區間整理，老大（央行）順勢加大尾盤作價力道，直接打貶新台幣。外匯交易員認為，這對出口商來說，真的相當夠意思，代表「29.5元防線安啦」。31日是月底最後一個交易日，預料老大還是會守好守滿，但面對美元一路走弱，外資若加大匯入，下周進入月初後，不排除有棄守防線的可能，則新台幣將快速靠向29元大關。

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