新竹市動物保護教育園區距離聚落也有一段距離，寬敞空間與完善設備營造出友善動物的環境。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南學甲動保教育園區興建引起地方正反論戰，情況愈演愈烈，反對方成立自救會、網路積極發聲，還打算請出神明前往市政府抗議，動保團體則組成推動動保園區聯盟，表達贊成聲音，市府則持續協調，也提出建設願景，釋出利多盼在地民眾支持。

台南市是全台最早推動流浪動物零安樂死的縣市，政策比中央早上2年，也積極尋覓場址興建動物保護教育園區，希望與原有灣裡、善化動物之家結合，打造友善動物城市，但先後在六甲、學甲2處國有及公有地籌設，均遭到居民抗議，計畫未有進展，目前高雄、新竹等地都已有新穎的動保園區，後來居上，顯見民間觀念還未跟上時代腳步。

南市府計畫在學甲設置的動保教育園區位於秀昌里，占地約2公頃，是第六公墓遷葬地，距離周邊重要聚落約有1公里以上，若要興建動保園區，市府也將投入經費，進行治水及道路拓寬等公共建設，目前仍在先期規畫階段。

設置計畫引起討論，在地臉書社團亦掀起論戰，秀昌里長謝金雀與部分居民表達反對，認為未獲市府正面回應，又遭網路霸凌才成立自救會，決定誓死捍衛家園，要前往市府抗議；但也有居民私下表示，應有理性討論空間，而非有不反對或贊成興建者，就被視為「不挺學甲」。

同時間傳出也有動保人士發起連署，打算成立「推動學甲動保教育園區聯盟」包括台南市向日葵關懷流浪動物協會、台南市流浪動物愛護協會都簽署連署書，希望交給專業團體、政府機關用科學方式進行評估，為毛小孩爭取生存空間，也解決流浪犬貓問題，讓動保觀念更進一步。

(中時 )