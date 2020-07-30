仲量聯行亞太區研究部指出，第二季新冠疫情對亞太區不動產投資市場造成的衝擊較第一季更甚，上半年亞太市場不動產投資額和租金皆雙雙下跌。

根據最新公布數據顯示，上半年亞太區不動產投資額較去年衰退32個百分點；第二季投資額年減少39%。第二季地產投資額持續減少，主因在於更多地區實施封鎖及旅遊限制，進一步影響投資者的短期資金部署計畫和投資調查的執行。香港和新加坡則因為是最先受到疫情影響的市場，衰退最為嚴重，第二季投資額較去年同期分別大幅衰退68%和65%。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，儘管亞太區不動產市場動能於第二季大幅度放緩，但台灣在這次疫情影響下仍展現十足城市韌性，台灣依舊是一個相當好的資金避風港。不動產市場部分，以辦公租賃市場來說，目前租賃需求仍十分穩健，租金未有大幅度的波動，空置率也維持在歷年新低2.36%。

投資市場部份，儘管上半年受限於市場投資標的物有限，不動產投資額年減少47個百分點，投資額為153億元，但以上半年土地投資額創歷史新高，較去年同期增加近780億，來到1,617億元的熱度來看，顯見投資方仍對台灣長期看好，相信台灣商用不動產市場未來仍會有相當良好的發展。

仲量聯行亞太區資本市場部CEO Stuart Crow表示，交易額大幅銳減反應出業主出售意願偏低及整體市場復甦前景未明。儘管如此，市場資金流動性仍然十分充裕，預估隨著各經濟體逐漸解封後，下半年成交量將有望恢復。

仲量聯行亞太區研究部CRO Roddy Allan也表示，新冠疫情的影響將會持續，但研究顯示投資人仍對市場抱持的高度的信心，相信在2021年初不動產投資活動將會恢復並加速成長。

觀察亞太區租賃市場，亞太區辦公租賃活動也受到疫情影響而多數暫緩，其中又以香港最為嚴重，第二季租金年下滑近9.3個百分點，主因在於持續上升的空置率和疲軟的租賃需求。北京、上海、新加坡的租金行情也較去年同期分別下降4.1%、3.5%和3.3%，相對疫情較為穩定的大阪和首爾的核心區租金則逆勢成長，年漲幅皆近2個百分點。

(時報資訊)