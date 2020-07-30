宏碁(2353)董事長陳俊聖今天表示，對公司(宏碁)前途有信心，個人不只是6月加碼，其實是一直在加碼。有信心就是要拿真金白銀拿錢出來買，甚至是賣台積電(2330)買宏碁(陳俊聖是在擔任台積電副總時，被宏碁創辦人施振榮挖角進行宏碁再造)。

陳俊聖今天和媒體暢談宏碁的品牌發展，同時透露上半年的硬體的出貨和展望。陳俊聖表示，今年因新冠疫情影響，教育市場表現相當強勁，需求從美國蔓延到歐洲，新的標案和新的訂單不斷湧進，教育市場的NB仍然是供不應求。宏碁NB在教育市場已經是領導品牌。而在電競NB方面，上半年表現也是很強勁，電競NB屬於多功能應用，宏碁電競NB在2Q的出貨季增，高達222%，第三季仍是看好。

陳俊聖對宏碁的品牌願景很有想法，也希望大家能一起見證宏碁品牌的發展。宏碁品牌最早從創辦人施振榮的小教授一號，到目前擴大到生活風格品牌，宏碁的品牌延伸是3D立體化，生活品牌的價值會超過商品的品牌，這就是品牌的增值。

對於宏碁旗下酷碁連續和宗教信仰合作，推出念珠等商品，酷碁董事長高國樹表示，宏碁不賺宗教的錢！陳俊聖則補充：信仰也是生活的風格之一，靠信仰賺錢是不應該的，但對宏碁學習品牌發展是有助益，對下一代生活形態的產品會產生正向循環。陳俊聖也認為，台灣在代工和製造執世界牛耳，但品牌發展則有很大的學習空間。日前和維氏瑞士刀(Victorinox)的CEO洽談合作，更深悟西方國家品牌做了幾百年，台灣才開始，要做到有價值的品牌仍需要學習。

(時報資訊)