華邦電(2344)第二季轉盈，單季EPS為0.18元，上半年每股淨利為0.16元。總經理陳沛銘表示，因公司與客戶一向為長期關係，預計Nor Flash第三季價格相對穩定，DRAM價格亦可持穩，下半年定調「審慎不悲觀」，也看好長期的記憶體需求。

華邦電第二季合併營收127.53億元，比首季的115.49億元增加；因產品價格上揚，毛利率季增5個百分點至29%；淨利8.38億元，比第一季轉盈，單季EPS為0.18元。

華邦電子總經理陳沛銘表示，DRAM下半年業界有不同看法，但在原廠資本支出有紀律下，下半年應仍供需平衡；NOR Flash及SLC NAND Flash下半年可能供給超過需求，因公司在NOR Flash市占第一且主要出貨給長期客戶，第三季價格可望仍穩定，NAND Flash則要看市場而定。基本而言，華邦電子的主要客戶的需求仍穩定。下半年伺服器及網通需求平穩，NB、TV、智慧型手機及TWS需求則可望增加。

華邦電子總經理陳沛銘也指出，因新冠肺炎疫情成為常期性，世界各地不太可能再有封城行為，使得短期第三季可能進行庫存調整，預估調整時間在2~3個月，第四季需求可望再度回升。長期來看，因應用持續增加，看好長期的記憶體需求將成長。

華邦電子今日舉行上半年法說會，公佈2020年上半年營運表現。2020年上半年合併營收為243.02億元，歸屬母公司淨利為6.22億元，每股純益為0.16元。

記憶體事業群產品結構方面，上半年DRAM產品事業群含利基型記憶體及行動記憶體產品線占2020年上半年營收44%，且位元出貨量年增率接近二成。此外，25奈米DRAM產品營收未來可望快速成長。總經理陳沛銘表示，上半年25奈米DRAM占DRAM整體營收11%，預計明年上半年前即可快速升高至占比50%。

快閃記憶體產品線占華邦電2020年上半年營收56%，營收年增率超過二成，且第二季Flash產品線出貨量達單季新高。

運用方面，2020年上半年記憶體產品營收在各應用類別占比分別為通訊電子(Communication)佔34%、消費性電子(Consumer)占24%、電腦相關(Computer)占22%、車用及工業用相關(Car & Industrial)占20%。

(時報資訊)