富達投信首次將大規模女性投資主題調查帶來台灣，發佈「投資成就新女力」調查報告。調查發現84%的台灣職業女性有投資行為，相對日本（23.5%）和澳洲（48%）更高。調查也顯示，台灣女性在個人財務管理上擁有自主權，但是她們對自己的投資決策信心不足；此外，台灣女性高度重視退休儲蓄，但財務計劃缺口較大。

富達投信董事長陳思伊表示：「作為投資與退休領域的專家，我們希望針對女性理財投資與退休規劃，詳細分析台灣女性在投資理財過程中所遇到的困難，探討解決之道及提出建議，幫助更多台灣女性通過投資達到個人目標，成就更美好的人生。」

這次調查反映，台灣職業女性的平均總流動資產為新台幣250萬元，佔台灣男性平均的61%（新台幣410萬元）。雖然台灣女性相對缺乏資本，但有八成台灣職業女性表示可以自行決定如何運用其個人收入。相較之下，只有63%的台灣男性受訪者持有相同看法。在英國，只有56％的女性表示會為自己的財政做所有決定，較台灣職業女性為低。

台灣女性在個人財務管理上擁有自主權，但是她們對自己的投資決策信心不足，只有超過三分之一（36％）的女性對自己的投資有信心，年輕女性（25-34歲）在投資上相對保守，主因是她們缺乏知識。

台灣女性非常重視退休議題，接近一半（48％）女性將退休儲蓄訂為其首要財務目標。英國女性同樣以退休儲蓄為主要理財目標，比例（28%）較台灣低。中國大陸的女性更專注於家庭或置產的需要。而對澳洲女性來說，她們的首要目標是還清房貸。台灣職業女性和男性的退休儲蓄目標-女性為1810萬，男性為2040萬，台灣女性預期退休後每個月需要48,000元，才能享有舒適的退休生活。

(時報資訊)