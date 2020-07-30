南投縣政府警察局於30日起舉辦3場學科講習。（南投縣警察局提供／林心柔南投傳真）

隨國內疫情解封，各項經濟及社會活動陸續展開，警察機關完成在疫情期間擔任防疫尖兵的階段任務，但國際間疫情仍相當嚴峻，為達中央要求的防疫作為，南投縣政府警察局於30日起舉辦3場學科講習，以實體訓練結合遠端視訊科技辦理講習。

講習邀請南投地檢署主任檢察官吳錦龍，及衛福部草屯療養院主任巫淑君擔任講師，針對「新修正毒品危害防制條例」警察機關如何因應，及「員警諮商工作」授課，課程除針對法令及員警心裡層面外，更結合員警實務遇到狀況編排。

另針對警察風紀工作要求，由縣警察局督察長洪宏榮已案例教育講授，此外，針對實務處理、民眾糾紛、現場爭執案例等，由刑警大隊副隊長江威，教導員警如何不動干戈為最高指導為則，以話術及溝通達到目的。

警察局局長呂新財表示，疫情解封後，南投是觀光大縣，民眾大量出遊，警察局除落實治安、交通工作之餘，員警訓練是不可或缺的，為達到中央要求的防疫作為，指示訓練科，創新以實體訓練結合遠端視訊科技辦理講習，免除同仁舟車勞頓外，更是保護自我、家人，進一步保護社會大眾。

(中時 )