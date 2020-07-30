據住展雜誌統計，今年截至7月20日為止，北台灣完銷建案數量已達69個，預估今年全年完銷建案數量將可望大增至130個，較去年成長46個，且連續4年正成長，年增率近5成5。專家表示，目前市場出現「預售案吃飽，成屋案吃土」的極端現象。

住展雜誌研發長何世昌表示，完銷建案數量多寡與增減，與房市景氣好壞呈現正相關；而今年完銷建案數量大增，主要是資金行情推升投資、置產需求，因投資置產族群購屋決定速度較快，當這類買盤比例擴張時，完銷建案數便會有感上升。

近年完銷建案數於2016年降至最低點，隨後逐年走升，今年完銷建案數量可望一舉突破百件，達到130件左右，是繼2014年以後、完銷建案數再度重返百件大關。由於剛性需求購屋考慮期長，當投資客消失時，建案若只靠剛性需求，則銷售期會明顯拉長，當年度完銷建案會大幅壓低。但當投資置產族回來以後，完銷建案數會明顯成長。

北台灣完銷建案數量統計

在台北市的部份，上半年完銷建案大多集中在蛋白區，尤以大同區3個、內湖區5個最多。何世昌分析，大同區近年在西區門戶計畫、雙子星開發案帶動之下，當地置產族信心強勁，再加上市中心高房價推擠而改至大同區購屋的自住客，建案銷售速度加快，又以區段條件佳、正臨主要幹道上的建案銷售表現的較好，而完銷案幾乎都在南大同，北大同因題材性較弱，市況不如南大同出色。

內湖則是受惠於電子科技業景氣暢旺，內科園區客剛性需求與投資置產族同步湧現，建案完銷數量勇冠台北市。較特別的是，路段較偏的新明路一帶，以往建案銷售期較長。但今年因內湖鬧區房價拉高，購屋族轉至房價相對便宜的路段買房，新明路建案銷售速度反而突飛猛進，已有「大道東」、「崇偉南京S2」等兩個建案完銷。

新北市雖然目前只有12個完銷案，稍遜於台北市，但銷售近尾聲的建案數卻相當多，預期下半年完銷建案數將快速增加。至目前為止，完銷案最多的行政區是新莊，有「璽園」、「天玥」、「台信享樂事」等3個建案完銷。新莊前幾年房價一度慘跌，但在低點承接的買盤出籠後，今年推案量與成交量呈現量、價齊揚，可算是死而復生的代表區域之一。

宜蘭地區完銷建案數雖有7個，但悉數為案量5億元以下的小型建案，市況還不算大幅好轉。基隆今年市況持續在低檔盤旋，推案數量極少，完銷案數則還沒破蛋。桃竹地區完銷建案數量相對較多，其中桃園完銷案數量最多的是觀音區，共有4個，其次是八德有3個。觀音推案主要分布在觀音工業區周圍與草漯重劃區，工業區周圍以投資型套房最搶手，而草漯重劃區今年最熱賣的產品是低總價的電梯型小坪數公寓。

北台灣縣市完銷建案數統計

新竹縣市今年來竹北、東區、北區等地市況都好得驚人，而完銷建案數較多的是竹北，共有4個，其中「富宇淳瀞」、「惠宇謙和」、「坤山安境」銷售期都沒超過一個月，房子搶手程度令人咋舌。何世昌指出，今年房市表現雖然不錯，但個案銷售狀況差異極大。以完銷案來說，完銷案量超過8成都來自於預售案，不到2成是新成屋案，顯示自住客購屋行為仍較為保守，以致於成屋銷售較鈍，反觀投資性質較高的預售屋案卻非常搶手。因此，市場上「預售案吃飽，成屋案吃土」的極端現象仍舊存在。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，今年房市一反市場預期受疫情干擾會受到打擊，反而在像內需企業主生意爆好，或其他不受疫情影響資產的購屋族群，紛紛持續出手，不過以去化不錯的台北市內湖、大同區，新北市新莊區，以及桃園市的觀音區，都不是高價碼地段，即便有區域建設利多話題，仍可看出剛性買盤在房價走穩現況下，改往親民板塊移動，而投資族群也以避險價位為主，買氣熱度顯然蛋白、蛋黃兩樣情。

(中時新聞網)