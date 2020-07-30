今年上半年國內約有86天出現血液安全庫存量偏低情況，為實踐球團大家長魏應充的公益理念，味全龍隊今（30日）發出熱血募集令，將以「捐血救人一命」的設計理念，推出公益限定版「味全龍捐血紀念公益潮T」，在年底前號召球迷捐出十萬熱血。

受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年捐血量較往年減少，4、5月疫情較嚴重期間，整體捐血量比往年大約少10％；根據台灣血液基金會調查，每年6月是全年募血量最低的月份，目前暑假更是用血高峰期，血庫時常缺血。

味全球團指出，球隊復出推手魏應充先生，除了希望龍隊復出能帶動棒球產業熱潮、提供親子健康休閒娛樂環境，也一直期許龍隊能成為行公益、播種善與愛的標竿職棒隊伍；因此龍隊繼今年春訓與慈濟合辦骨髓捐贈驗血公益活動後，再度於缺血季發起公益捐血活動。魏應充本人長期實踐行善公益理念，累計捐血次數也超過20次。

味全龍隊今天發出首波熱血募集令，宣布公益捐血活動辦法，以及年底前希望號召球迷捐出十萬熱血的目標。本身經常捐血的味全龍隊隊長林旺衛近期也將與其他隊友響應這項公益行動，喊出「我捐血 你響應」的號召令，帶動更多球迷捐出熱血。

林旺衛說，太太在生二寶的時候大量出血，歷經死亡邊緣，最後輸了超過1萬c.c.的血才救回來，有感於捐血是最簡單的助人行善方式，他本人因此成為捐血常客。

味全龍隊表示，即日起到年底，民眾到雲林捐血站捐血，即可領取「公益集點卡」1張，捐血250㏄可獲得1點，集滿3點即可兌換限量的味全龍捐血紀念公益潮T，預計今年底開放兌換，屆時將依集點卡序號進行發放，數量有限。另也提醒球迷，全血捐血250c.c.每次需間隔8周以上、500c.c.則需間隔12周以上。

(中時 )