（圖：台灣運彩加碼抽10萬活動相關資訊表。圖／台灣運動彩券公司提供） 隨著疫情趨緩、運動賽事回歸，讓整個運動市場回溫。政府推出「動滋券」及「三倍券」皆可投注運動彩券，台灣運彩表示，該公司加碼30萬元現金抽獎活動，期待兩大活動讓運動彩券投注可以跟著動起來。

台灣運彩表示，上半年許多重大賽事因疫情延賽或停賽，連帶影響運彩銷售，在主管機關全力支持緊急應變措施下，影響降到最低，台灣運彩截至109年7月銷售逾200億，較去年同期減少約20％。隨著6月新產品電競上市、7月美國職棒、美國職籃陸續回歸、加上政府推出「動滋券」及「三倍券」皆可投注運動彩券等相關利多條件的激勵，台灣運彩順勢再加碼30萬元，推出「動滋券 三倍券 跟著運彩動滋動」抽現金活動，期待在雙券及抽現金的效果倍增下，持續推波銷售動能。

台灣運彩表示，台灣運彩將從8月1日起推出促銷活動「動滋券 三倍券 跟著運彩動滋動」，加碼抽現金30萬，只要從8月1日起使用動滋券、三倍券或現金，投注台灣運彩單筆滿200元就有一次抽獎機會，投注越多中獎機會越大，一連抽3個月，每月抽1名獨得獎金10萬元，活動到10月31日截止，用行動支持運動！

(工商 )