黃少祺霸氣強吻韓瑜。（三立提供）

黃少祺、韓瑜劇中一起出席餐會。（三立提供）

黃少祺、韓瑜在三立拍攝中的新八點台劇戲《天之驕女》配對演夫妻，總導演馮凱30日受訪表示，他與韓瑜認識多年，這是他看過韓瑜最認真的一部戲，只是她這次劇中遇人不淑，並爆料她拍戲拍到全身多處瘀青是因為「少祺好用力」！對於韓瑜日前聊激情戲不斷時，對媒體爆料馮凱以前拍過A片，馮凱瞪大眼睛駁斥：「她真的這樣說？我不過是拍過錄影帶！就是愛情動作片啦！」

談到與昔日搭檔黃少祺再次合作，韓瑜表示因為之前合作過滿多次所以不會尷尬，對於兩人床戲、激情戲的部分，黃少祺說到要讓觀眾感到臉紅心跳，就需要演得逼真，同時也不能讓對手戲的女生感到不舒服，這就是考驗演員功力的時刻。

對此韓瑜嬌嗔表示：「希望他可以小力一點！」劇中有一場飯局戲，韓瑜差點發現黃少祺不堪回首的過往身世祕密，因此黃少祺以霸氣強吻韓瑜來停止爭吵，韓瑜笑說只記得他為了配合導演「很Man」的動作要求：「每每都是一把把我扯過去，我骨頭都快散了。」她直接跟黃少祺說「開心拍戲、別來真的」，第一天的拍攝她真的受到心靈及身體上的雙重折磨。

至於在現實生活，黃少祺表示若遇到夫妻間的爭吵時，自己並不太會以甜言蜜語來澆熄對方怒火，更不會以強吻方式安撫對方情緒，並笑說那樣「太演了」，會先靜下心來，「如果是自己不對在先，也會很願意誠懇的與對方道歉，覺得意氣用事跟衝動不能解決問題，反而會先好好思考該怎麼溝通」。

韓瑜認為要飾演相愛多年的夫妻是需要一定默契的，導演也為此講了很多戲，對於兩人在角色詮釋上有很大的幫助，韓瑜覺得導演對於人性的分析相當精闢，說道：「當夫妻真的是門很深的功課。」表示自己仍在學習中，希望播出後可以讓人夫或人妻觀眾產生共鳴。黃少祺則是認為夫妻之間在重要節日送禮以及一起用餐是不可或缺的，但以現階段來說還是以陪伴小孩為重，因此都會一家人一起共度佳節。

韓瑜表示不知道是不是因為自己第一次演出「長輩」的關係，第一天回歸拍戲時莫名地緊張，心情還在調適中，像是有個鏡頭是她要把茶杯拿起來這麼簡單的演出，但她卻NG了多次，開玩笑說：「NG到我都懷疑自己是不是演員了！」這讓她與之前拍戲相比更沒有信心、心情忐忑不安，馮凱導演也安慰她不要緊張、只要演自己就好，還讓她拿出自己機車的本性，就可以成功詮釋劇中成功女強人的角色性格，不禁讓她汗顏問導演：「我對導演你有很機車嗎？」

(中時 )