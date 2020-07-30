無人女廁發出詭異男性嘆息聲，大陸哈爾濱一間女廁，每天都傳出男子不斷嘆息「唉唉唉」，許多人聽到都不敢上廁所，尤其晚上更增添毛骨悚然的氣氛，工作人員曝光嘆息聲真相，讓人忍不住笑出來。

網路瘋傳的影片中，一間女廁裡不斷傳出雜音，走進去仔細聽，似乎是一名男子一直在「唉唉唉」，無限嘆息聲讓人聽了雞皮疙瘩，以為有人躲在廁所或是鬧鬼，導致許多女性不敢使用這間廁所，嘆息聲傳的沸沸揚揚，工作人員出面解釋，其實這是水泵運轉時機械發出的聲音。

因為該廁所採取地下水系統，水量用的多或是頻繁使用，水泵抽水上來，就會發出類似嘆息聲的聲響，因為許多人反映聲音的問題，對此工作人員表示，晚間也會有人員在旁邊，提醒使用者不需害怕。

嘆息聲引起熱議，網友留言表示「晚上聽到這聲音會嚇死」、「網紅嘆氣大爺公廁，可以收門票了」、「連白天聽也覺得恐怖」、「這位大爺生前走的不安詳」、「比恐怖片還嚇人」。

(中時新聞網)