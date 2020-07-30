傳統市場攤商推出套餐方案，因應三倍券面額有限、無法找零等限制。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

傳統市場內有些營業品項並不在三倍券使用範圍內，民眾購物前須詢問攤商。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

振興三倍券正式上路後，傳統市場搶搭上振興車潮，花蓮市共五處傳統市場開放民眾使用三倍券，並祭出優惠方案，推出摸彩活動，只要持三倍券到指定攤位消費，就有機會獲得2000元現金抵用券！

花蓮市公有零售市場，包含重慶、復興、中華、大同及中山（市八）等五處市場，共計251家攤商可使用振興三倍券，推出套餐方案因應三倍券面額有限、無法找零等限制，但因市場內有些營業品項並不在三倍券使用範圍內，民眾購物前仍須事先詢問。

市公所表示，民眾使用三倍券消費全採攤商自主意願，依販售商品自行決定是否收取振興券，並可依經濟部發放「歡迎使用振興三倍券」的貼紙，判定攤位可否使用振興三倍券。

經濟部為鼓勵民眾持三倍券到傳統市場消費，特別選擇在花蓮市內最大綜合市場「重慶市場」辦理摸彩活動，民眾持三倍券到該市場貼有「歡迎使用振興三倍券」攤位，購買超值包或超值套餐，可向業者索取一份抽獎序號卡，有機會抽中2000元現金抵用券，開獎時間為8月11日、8月25日及9月8日，

市公所提醒民眾，消費前請先確認攤位是否收取三倍券，並且詢問超值包或套餐方案的內容。

(中時 )