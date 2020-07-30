美國積極動員各國將中國資通訊設備商華為排除在全球的5G項目之外。外媒報導，美國駐巴西大使Todd Chapman表示，如果巴西允許華為的5G技術在當地使用，將要「後果自負」。針對上述言論，中國外交部回應，是赤裸裸的霸權行徑。

路透報導，Todd Chapman指出，巴西若選用華為，中國政府隨時可以要求華為向其提供資訊，將會構成國家安全問題。而選用華為的後果可能來自經濟方面，美國最大的出口是智慧財產權，所以必須保護它。

查普曼表示，美國的立場是向如巴西一般的盟友發出預警，對於那些選擇向可靠的供應商購買產品的盟友，美國準備透過美國國際開發金融公司（IDFC）為其5G建設項目提供資金。

巴西原定於2020年進行5G招標，預期華為、愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）將參與競標，但受到新冠肺炎疫情影響，相關招標已推遲至2021年。

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