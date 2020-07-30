國民黨主席江啟臣對修憲提出「恢復內閣同意權」、「總統國情報告常態化」等兩項主張，前黨副祕書長蔡正元表示支持，認為是百分之百正確的修憲案，並主張國民黨應同時提案精簡考監兩院人數，或乾脆立即廢除，不必等蔡英文總統卸任。

蔡正元說，總統派任行政院長，原本是要國會行使同意權，後來李登輝利用國民大會和立法院的矛盾，叫國民大會修憲廢掉立法院的閣揆同意權，此後閣揆變成總統的跑腿，說來就來、說滾就滾，比審計部長和大法官都不如，他們任職都還要經國會同意。

他說，民主國家不論是總統制、雙首長制、內閣制，行政首長尤其是最高行政首長都要對國會負責，任職都要經國會同意，只有台灣南波萬不需要。這不是民主，這是民主怪獸。

蔡正元表示，憲法規定總統要向國會做國情報告，但沒規定定期，也沒規定必須，現在變成看總統爽不爽，總統寧可隨記者堵麥克風，隨興開記者會胡扯，也不到國會做正式報告，比美國、俄羅斯的總統還大牌。江啟臣修憲案可以解決這兩個大牌怪獸問題。

蔡正元也說，其實國民黨應該還要提案精簡考監兩院人數，包括正副院長，監察委員有29人，考試委員有11人，通通是部長級以上待遇。台灣變成是全世界部長級待遇最多官員的國度，挖納稅人的口袋到這種程度，實在太誇張了。

他說，更奇怪的是，監察委員的人數用憲法規定，考試委員的人數反而只用低位階法律規定，以前考試委員人數達21名，今年立法院才修法精簡為11名。美國大法官人數才9名，而且其中一名擔任首席大法官，也沒有副院長之類的職位。台灣倒是廟小神明多，香火不盛，香油錢可多多。

蔡正元指出，民進黨一定會大肆提倡廢除考監兩院，國民黨要嘛就主張精簡考監兩院，要嘛就主張立即廢除，不必等蔡英文卸任。其實他很早就提案，要把考試委員精簡為9名，包括院長且不設副院長，但當時馬英九不同意。

他說，實踐是檢驗真理的標準，考監兩院的存在性早已稀薄，功能早已不彰，蔡正元主張要嘛廢掉，要嘛精簡，連司法院也一齊精簡，守著不變，反而是抱殘守缺。

蔡正元強調，民進黨的政治算盤，就是堅定廢除考監兩院，然後引誘國民黨堅定反對；考監廢除成了，民進黨贏得改革名氣；廢不成照舊派任阿貓阿狗當監委，國民黨就成了兩面豬頭。

(中時 )