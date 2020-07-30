蘋果優質經銷商STUDIO A將於7月31日推出「Apple 夏季福利品特賣」，其中包含 iPad Pro 搭配鍵盤式聰穎雙面夾福利品5.7折、iPhone XR下殺5.4折、iPhone 7 Plus 2.2折、MacBook Pro則一口氣降2萬4,000元，約5.9折。STUDIO A還針對本次福利品項提供「SA認證主機」保固卡，享有自購買日起180日的延長保固，及可加價1,000元延長至365日保固服務。同時搭配振興券活動，單筆消費滿3,000元再贈會員點數1,000點。特賣活動將於台北大安、苗栗尚順、台中中科、高雄大統、花蓮、羅東與新開幕的新莊宏匯等７個門市同步舉行，上午10:30發放號碼牌，11:00準時開始販售。

STUDIO A 看好新莊副都心的蓬勃發展特別進駐新北市新開幕之「宏匯廣場」，並於開幕之際首次納入「Apple 夏季福利品」特賣行列中。除特賣活動外，開幕期間7/31起至8/25，還有單筆消費滿3,000元即贈會員點數1,000點及AirPods全系列直降1,000元、SAP 雙18W快充充電組85折等優惠，新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac系列除享主機5％折抵、電腦擴充埠含SSD儲存碟256GB等好禮多選一外，再贈「2020父親節孝親雙好禮」；此外，還有舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多項優惠，下載宏匯廣場「超級匯」App會員卡，消費滿3,000元即送200元(電子禮券)，同時還可搭配振興券使用！

STUDIO A Apple夏末特賣會商品表。（STUDIO A 提供／黃慧雯台北傳真）

本次福利品包含MacBook Pro 13.3吋256GB原價5萬7,900元，下殺5.9折後只要3萬3,900元，現省2萬,4000元。學生族群喜愛的MacBook Air 128GB，原價3萬6,900元，5.9折後只要2萬1,900元，現省1萬5,000元。iPad Pro 11吋Wi-Fi 64GB，原價2萬5,200元，搭配 Smart Keyboard (原價5,790元) ，整套組合5.7折後只要1萬7,800元；還有與iPhone 11同樣具備6.1吋螢幕的iPhone XR 64GB，原價2萬6,900元，下殺5.4折後現省1萬2,400元，只要1萬4,500元即可入手！各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問；另由於部分是限量福利品，若於一周內有異常問題，可辦理退貨（福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨）。

此外，父親節即將來臨，即日起至8/16日前凡於官網單筆消費滿8,800元，或於全台 STUDIO A 門市購買主機加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac/iPhone系列即加贈與排隊伴手禮名店「六月初一」聯名合作的「2020父親節孝親雙好禮-8結蛋捲禮盒」，iPad / iPad Pro / Apple Watch系列也可於好禮多選一內挑選。而配合響應政府「振興三倍券」而推出的「振興大加碼」活動，單筆消費只要滿3,000元即加贈會員點數1,000點，同時還可搭配使用振興券，點數除可作為購置主機折抵外，還可選購限量發售的精選禮品，想趁此機會獲得加倍優惠的朋友千萬別錯過！

(科技)