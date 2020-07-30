威力彩頭獎金額31.2億元開出「雙頭獎」，2注得獎的其中1注就位於台北市大安區的「彩盈寶彩券商行」，網路瘋傳是台新銀行法金部門同事集體包牌，今天還主動集體離職；對此，「彩盈寶彩券商行」表示，當天很多上班族、年輕人前來購買威力彩，其中不乏銀行、郵局行員，因為附近金融機構林立，但購買威力彩的人潮絡繹不絕，真的不知道是誰中獎。

根據網友透露，威力彩15.6億元、台北市大安區的頭獎中獎人，就是台新銀行的法金部10名同仁集資包牌，且每個人都不到40歲，透露隔壁銀行(台新)部門集體提離職。

台新銀行針對網路瘋傳回應，強調「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構」。

威力彩頭獎31.24億元本周一晚間開出「雙頭獎」，台北、南投各由一名幸運兒，各自抱回15.62億元；其中一家頭獎商店就是位於人聲鼎沸、台北市大安路上的「彩盈寶彩券商行」，另一家則是南投「紫南宮」附近的「大運發商行」。

(中時 )