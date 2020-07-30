阿龐與小三洪淇、林嘉俐、林雨宣。（台視提供）

阿龐在台視新八點檔《生生世世》劇中偷吃行徑令人髮指，除了將小三養在家裡，還在外頭租房子企圖金屋藏嬌，讓網友氣得大罵「渣男」、「爛人」，也讓收視率再度突破新高，29日全體平均收視1.57，家庭主婦分眾收視達2.66。對於被冠上「負心漢」稱號，阿龐開玩笑說：「我最近出門都很小心，都有戴著口罩，加上最近瘦很多，模樣跟電視上不同，好在口罩和體重救了我。」

劇中薛仕凌及林雨宣兄妹直接和老爸阿龐談判攤牌，讓觀眾大呼過癮，而阿龐和洪淇偷情長達一年之後，正宮林嘉俐終於嗅到不對勁，回憶起過往種種老公過份關心小三的行為，終於將偷情一事串連起來，此段收視1.82也是當日播出收視最高點。

林嘉俐和阿龐得知消息後都非常振奮，林嘉俐開心表示：「大家的努力被觀眾看到，這是一部好戲，希望觀眾可以從中獲得對人生不同的體悟。」 阿龐表示，很多人都說氣到看不下去，不過時間一到還是會鎖定收看繼續罵。觀眾也大讚是因為演得太好，才讓他們這麼生氣。阿龐預告這角色接下來有更加令人髮指的發展：「大家如果現在就想摔電視，後面可能會想摔沙發，到時候大家再罵個夠。我覺得這樣就成功了呀！畢竟我就是演這樣的角色，沒人罵還得了。」

也有觀眾認為老公會出軌，跟太太的行為脫不了關係，應該要負起部分責任，林嘉俐替惠子發聲：「現代人應該很難想像惠子所身處的時空背景，那時的婦女都被世俗、禮教給綑綁住了，惠子工作、經濟自主，按理說可以掌控自己的人生，但她卻仍屈服世俗，她的壓抑、無奈，我們太難去體會。」洪淇第一次演小三就收到如海嘯般的罵聲，她表示事前就做好心理建設，並笑說：「因為壞人很難避免被罵的命運，當我看到『死查某』、『臭綠茶』等稱呼，我真的笑到不行，因為我自己看那副嘴臉也想扇自己巴掌」。她也俏皮表示很感謝觀眾給她的「新綽號」。

(中時 )