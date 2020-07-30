高醫30日發表全國第一本COVID-19防疫專書《世紀戰疫 高醫總動員》，詳實記錄4個多月來抗疫歷程。（柯宗緯攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，但國際仍相當嚴峻。高醫30日發表全國第1本COVID-19新冠肺炎防疫專書《世紀戰疫 高醫總動員》，詳實記錄院方4個多月來抗疫經驗，從門禁管制、守護校園、社區及邊境安全等，為台灣公共衛生留下珍貴史實。

「身在台灣很幸福、安全！」高醫院長侯明鋒指出，這本書達288頁，他印象深刻的是，高醫製播15國語言防疫影片向國際發聲，也透過視訊與各國交流，及發表40多篇相關論文，提供國際醫療參考。在後疫情時代，看到國際疫情仍嚴峻，對照台灣現況，真的要感恩。

高醫大學董事長陳建志表示，高醫責無旁貸保護南台灣民眾，以免遭到病毒感染，也因為高醫防疫成績亮眼，讓世界看見台灣，「這場戰役沒有無名英雄，因為高醫是我們的名字」。

法規室主任林武震回憶，當時排班站崗執勤，勾起他年輕時當兵的記憶，中年卻又因對抗病毒，頂著豔陽、忍受寒風，為全民健康把關，展開另類站崗人生。

護理師張敬俐說，一天上午4.5小時、下午2.5小時辛苦執勤，其實只要換來一聲聲「謝謝」、「辛苦了」，就倍感溫暖。住院醫師林耕宇曾照顧疑似新冠肺炎病患，他有感而發說，親上火線的恐懼原來如此真實，但堅信守得雲開待天晴，曙光將再次照亮台灣。

今年1月21日，台灣出現首例新冠肺炎確診個案，全台如臨大敵，各醫院及公衛體系、民眾，展開大作戰，雖然6月7日全國大解封，但第一線防疫人員仍堅守崗位。高市衛生局主祕王小星表示，高雄是六都唯一沒本土案例城市，感謝高醫超前部署，盡心守護市民。

(中時 )