台灣央行今發布第20屆理事會第2次理監事聯席會議議事錄摘要，央行認為由於全球經貿活動續受疫情影響，加以各國尚未全面解除邊境管制，不利國外旅客來台旅遊，下半年台灣輸出恐持續衰退，但衰退幅度可望改善；央行預期今年全年實質輸出負成長。

值得留意的是，此次理監事會中，多名理事關注近年國內民眾房價負擔重、貸款負擔率與房價所得比均高，以及住宅放款與建築放款年增率快速上升之現象；有理事提案建議央行予以評估提出隨房市景氣變化而機動調整之政策工具，以抑制可能之房市過熱與房價泡沫，穩定金融。該提案獲當場數名理事表示支持。

央行報告指出，今年初以來，肺炎疫情導致內外需求疲軟，國內景氣動能疲弱，央行下修本年經濟成長率預測值至1.52%，較前次(本年3月)預測下修0.4個百分點。惟隨疫情趨穩，製造業經理人指數(PMI)及非製造業經理人指數(NMI)對未來6個月展望指數回升，顯示廠商對未來景氣展望回穩。

就影響總產出的各項經濟指標表現而言，出口方面，今年以來，疫情影響全球消費、投資及生產活動，亞洲主要經濟體出口多較上年同期減少；近月台灣出口雖連續負成長，惟1至5月仍成長1.5%，其中，出口物價下跌4.2%，出口數量則增加6%。

(時報資訊)