高醫內科副部長許栢超今年1月剛新婚，放棄蜜月旅行，留在醫院防疫。（許栢超提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫內科副部長許栢超今年1月剛新婚，放棄蜜月旅行，留在醫院防疫。（許栢超提供／柯宗緯高雄傳真）

防疫期間，第一線防疫人員箇中艱辛，外人難以設身處地理解。高醫內科副部長許栢超今年1月剛新婚，原要帶老婆大人出國度蜜月，當時雖未實施邊境管制，但他陷入天人交戰，最後決定放棄蜜月，損失10多萬元，留守醫院抗疫。

許栢超透露，本來計畫2月初到義大利度蜜月，那時大陸疫情吃緊，義大利疫情為零星個案，沒被列為旅遊警示，但台灣有對夫婦與兒子前往義大利自由行，中途在香港轉機，全家感染新冠肺炎。

他說，在出發前兩天，院內召開防疫會議中，院長宣布除非有特殊原因，否則不准出國，他再次向院方確認，如果當時真要出國，回國必須居家自我健康管理14天才能上班，令他陷入天人交戰。

他內心憂慮是，不知該如何向老婆開口，擔心蜜月去不成，打壞夫妻感情。幾經思考過後，他忍痛向旅行社終止契約，一方面擔心病患無法等他1個月才接受治療，一方面是院長的超前部署指令，經過1個月後，全球疫情就大爆發。

「吃虧反而是得利」他難免感嘆蜜月泡湯，但身為醫師必須站在病患及醫院立場思考，慶幸自己跟太太的決定是正確的，若當初堅持出國，如果運氣不好感染，反而拖累家人及醫院同事。

(中時 )