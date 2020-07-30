跑車陷火海燃燒幸無人員受傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一輛賓士跑車29日凌晨3點多，行經桃園市志廣路，突然起火現場火勢熊熊燃燒，有民眾路過拍下影片po上網路，直說有錢人的生活就是這樣，樸實而無華，跑山跑輸就燒車，警消獲報前往處理，所幸並無人員傷亡。

警消表示，現場是燃燒一部自小客車，駕駛於行駛中發現有冒煙情形，下車欲查看時，隨即起火燃燒，燒毀引擎室及車內座椅，無人員受困受傷，而詳細起火原因還需要進一步調查。

(中時 )