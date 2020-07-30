林采緹3月與腥夫胡睿兒簽字離婚，日前爆出搭上身家50億的香港富商已婚之子，2人穿著浴袍同框出入飯店，關係啟人疑竇。今（30日）林采緹錄TVBS《女人我最大》主題「12星座 誰的婚姻錄最不好走」，她表示與富商僅朋友關係，新聞曝光後讓男方相當在意，不願把家事攤在陽光下，但2人私下依然保持聯絡不避嫌，且富商太太還藉此開老公玩笑，林采緹說「朋友都在笑他上新聞，連他老婆都笑他，所以我覺得沒事」，看得出富商夫妻感情不受影響。

她解釋與富商2個多月前在友人聚會相識，被目擊那天是林采緹30歲生日，同場共有30名友人，剛好被拍到他們從湯屋出來，強調2人關係清白「只是朋友」。而恢單幾個月的她，不排斥認識新朋友，也承認有3、4個追求者，坦言「他們都是好人，而且條件、個性也都非常好」，目前都還在觀察階段，順其自然。

提到上周入獄服刑的前夫胡睿兒，林采緹透露前夫入監前有致電跟她談，胡睿兒在通話過程感性落淚，她說「他叮嚀我要好好照顧自己與兒子，他說會在裡面好好反省」，林采緹答應事後會帶小孩去探監，大概一個月去兩次。

(中時 )