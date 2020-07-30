全台籃球迷熱血沸騰的時刻來了，NBA在31日即將重啟，早上9點「洛城內戰」快艇對湖人，位居西區第1的湖人領先第2的快艇還有5.5場勝差，日前在熱身賽傷到眼睛的湖人球星戴維斯在訓練還戴著護目鏡，被隊友詹姆斯調侃像傳奇球星「天勾」賈霸，戴維斯受訪表示將在洛城內戰上場，從3月休兵至今NBA眾球星蓄勢待發，明早9點記得鎖定ELEVEN體育一台現場直播，線上可以訂閱ELEVEN SPORTS官方APP收看。

NBA在30日宣布了344個球員在新冠病毒的檢測0人陽性，全力守住接下來的賽季，近期國外運彩網站公布NBA奪冠賠率，排名前3呼聲最高依序為：湖人、公鹿、快艇；明早湖人主場迎戰快艇，兩隊在熱身賽都拿下2勝1敗成績，明天的比賽，快艇方面路威廉斯跟哈瑞爾將缺席比賽，湖人幾位傷兵名單中，詹皇因為右側腹股溝痠痛問題被列入，但出戰機率還是相當大，如果能聯手安東尼戴維斯，對上里歐納德以及保羅喬治還是很有看頭！

NBA例行賽期間鎖定ELEVEN體育一台，天天有轉播，新聞節目「我懂我來說」也會為觀眾帶來NBA賽況最新消息，看是湖人帶著曼巴精神一圓苦等10年的冠軍夢，還是里歐納德轉隊後蟬聯冠軍金盃，更幫快艇贏下隊史首冠，或者由「字母哥」阿提托康波率領公鹿完成隊史睽違49年第2次的登頂，ELEVEN體育一台將為球迷一手掌握。

(中時 )