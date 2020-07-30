近日網路上流傳一陣「像極了愛情」風，不管內文是什麼，只需在文末加上「像極了愛情！」便可以組成一句幽默又有趣的句子。此流行原自於大陸，沒想到這陣風也吹來台灣，就連內政部也跟上風，在臉書官方粉絲團發文，以汽車併排違停現象，加入「像極了愛情」梗，讓不少網友笑翻。

內政部官方臉書今天貼文表示，「強求卡位，吃虧的終究是自己。明明沒有位置，還要硬擠過來，像極了愛情」，就連屏東縣縣長潘孟安，也在貼文底下回覆，「最近天氣捉摸不定 #像極了愛情」。讓不少網友大讚，「這時事梗跟的真快！」

貼文底下也有許多網友造樣造句，「 小編有跟上潮流的前端，像極了愛情」、「小編的梗永遠那麼讓人會心一笑，像極了愛情～」、「寄照片給你，你不舉，打電話叫你來，還是不舉，像極了愛情」、「公車司機搖擺不定不管別人感受，像極了愛情。」

其實，這個句子最早出自網易雲音樂上的熱門評論，「曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情」，之後被人廣泛用在抖音短視頻等平臺上，「像極了愛情」梗源自於今年初，包括微博、微信都能夠看到，而經過網友們的不斷調侃，才成了現在的，無論什麼都能夠加上一句「像極了愛情」。

(中時新聞網)