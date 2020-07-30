近日美國新冠疫情嚴重，累積死亡人數已飆破15萬，境內確診人數超過439萬人，這也造成美國郵政公司在經營上遇到很大的困難，包含封城導致郵遞商品需求增加，造成人力調動吃緊，疫情衍生許多額外的成本支出，在第二季財報中表明虧損達到45億美金（約1,350億台幣）。

《TIME》昨（29）日報導，美國參議員喬．曼欽（Sen Joe Manchin），和一位工會領袖表示，美國郵政正在考慮關閉全國各地的郵局，也引發人們對於2020年總統大選選票郵寄問題的擔憂，也影響十萬郵政公司員工的權益。

美國郵政發言人稱，「公司經歷了超過10年的財務虧損，目前還看不到盡頭，碰到新冠疫情的危機，促使我們必須重新審視業務，做出必要的調整。」

新冠疫情大流行，讓郵政公司的財政雪上加霜，報告稱今年第二季已虧損了45億美元（約1,350億台幣）。國會已在3月份通過針對新冠疫情的救助計劃，包括授權美國郵政可向財政部貸款100億美元，這筆錢的主要目的為了在疫情期間維持郵政基本服務。7月29日晚上，財政部宣布，已經與美國郵政就未來借貸條款達成協議。

(中時新聞網)