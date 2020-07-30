風靡全球的經典音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），自1986年首次在英國女王陛下劇院（Her Majestys Theatre）首演後，至今仍受廣大劇迷喜愛，是倫敦西區第二長壽的音樂劇，28日卻傳出因受新冠疫情影響，《歌劇魅影》將永久停止全國巡演，這也讓劇迷扼腕到倫敦西區劇院觀賞《歌劇魅影》將成為歷史回憶，製作人卡麥隆麥金塔（Cameron Mackintosh）表示：「安德魯和我很遺憾決定將《歌劇魅影》倫敦及百老匯場次、英國巡迴永久停演。」

《歌劇魅影》由安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）作曲，1986年在倫敦首演，1988年在紐約百老匯推出，同年獲得7項東尼獎，是史上最成功的音樂劇之一，2004年搬上大銀幕，由傑拉德巴特勒（Gerard Butler）和艾美羅森（Emmy Rossum）主演。

《歌劇魅影》在英國的劇院演出30年，共出演1萬2000多場次，並在全球35個國家、166個城市演出，有15種不同語言版本，累積觀眾達超過1.4億人次，票房收入高達60億美元（1800億元台幣），票房更超越史上任何一部電影或舞台劇，打敗《鐵達尼號》、《ET》、《星際大戰》和《阿凡達》，如今雖傳出停演，安德魯洛伊韋伯仍在推特發文樂觀表示：「對我而言，還是希望盡快讓《歌劇魅影》恢復演出。」

台灣劇迷得知此訊，紛紛留言至主辦單位寬宏藝術粉專詢問台灣場次，寬宏藝術表示，《歌劇魅影》巡迴目前不受影響，將如期於今年11月20日至12月6日在台北小巨蛋登場，演出相關資訊請洽寬宏售票。

(中時 )