後疫情時代，為刺激民眾國內旅遊，安心旅遊補助7月1日上路。屏東縣政府申請安心旅遊補助額度已達85,200間房，使用補助金額約8,520萬元，目前也已獲中央核准第二次8,000萬元補助。八月起，屏東每月皆有豐富多元、叫好叫座的節慶活動與美食、遊程，民眾只要在安心旅遊補助期間入住參加活動補助之旅宿業，皆可享補助優惠，歡迎民眾安心旅遊首選屏東。

安心旅遊補助7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動之合法旅宿，每晚每房折抵1,000元，小琉球最高可補助2,000元；屏東縣政府交通旅遊處配合安心旅遊補助，整合產官資源展開「跨域旅遊」觀光行銷。除了，6月由屏東縣長潘孟安親自率隊北上，與基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市等五縣市進行交流，激發共推國內體驗遊程外，近日，也和台南市組成觀光聯盟陣營，以浪漫有趣的「南旅屏遊」(男女朋友)為主題，完成兩縣市的集章即可獲得好禮抽獎機會，藉以吸引台南、屏東遊客相互往來。

相關的「跨域旅遊」模式在國旅市場奏效，也展現在屏東縣政府向中央申請安心旅遊的補助進度。截至7月29日安心旅遊執行額度達85,200間房，使用補助金額約8,520萬元，第一波安心旅遊補助額度已於7月25日用罄，縣府日前申請第二次8,000萬元補助，也已獲中央核准。

夏季旅遊首選屏東是很多民眾在安排國旅活動的偏好，故目前預估最快於8月中旬將再次申請第三次補助金額；民眾只要在安心旅遊補助期間入住屏東縣參加安心旅遊補助之旅宿業，皆可享補助優惠。

交通旅遊處處長黃國維表示，縣府於八月至十月底將舉辦一系列精彩活動，如三大日音樂節、收穫那麼多、國際衝浪節、屏日生活市集、半島歌謠季等等。民眾在安心旅遊補助期間內來屏東玩，除了享有住宿補助外，縣府加碼搭配「百千萬」優惠活動，更能讓您來屏東觀光，體驗熱情多一度，旅遊精彩度多二度，回憶更是多好幾度。相關優惠活動，可參閱屏東縣政府交通旅遊處官網https://www.pthg.gov.tw/traffic/

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