恒生指數收跌172點 阿里逆市收漲0.7％ 17:452020/07/30 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數30日高開96點，盤中一度大漲314點，高見25,197點，漲逾10天線（24,977點），但下午2時過後急跌，恒指最終收報24,710點，下跌172點，跌幅為0.69％。國企指數收報10,097點，下跌87點，跌幅為0.86％。 香港信報報導，個股方面，騰訊30日收跌1.2％至535港元，成交額居首，達到74.22億港元。阿里巴巴30日逆市收漲0.7％至244.8港元。石藥上漲5.1％，為30日表現最佳藍籌股。 (工商 ) #收跌 #收漲 #收報 #港元 #跌幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 英特爾7奈米重摔爽到台積電？ 最懂鴻海分析師：小心川普 - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 殺聲隆隆！美期指重挫逾200點 台積電ADR盤前大跌4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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