香港恒生指數30日高開96點，盤中一度大漲314點，高見25,197點，漲逾10天線（24,977點），但下午2時過後急跌，恒指最終收報24,710點，下跌172點，跌幅為0.69％。國企指數收報10,097點，下跌87點，跌幅為0.86％。

香港信報報導，個股方面，騰訊30日收跌1.2％至535港元，成交額居首，達到74.22億港元。阿里巴巴30日逆市收漲0.7％至244.8港元。石藥上漲5.1％，為30日表現最佳藍籌股。

(工商 )