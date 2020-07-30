疫情大幅地加速了台灣電子支付的使用率，根據Visa數據，2020上半年線上支付成長率較去年成長率抬升16個百分點，代碼化交易成長70％，顯現電子商務以及行動支付的加速，在全球經濟趨緩下仍異軍突起。電子商務在全球零售只佔14％的現況下，從實體到數位的商務變化仍在不斷增加，讓電子支付方法與管道更為多元，而台灣這個數位驅動的市場，消費者也有了百花齊放的支付選擇。

Visa台灣區總經理趙麗芳指出，從數位商務角度檢視，疫情加速了數年才能達成的數位風貌，越來越多的消費者選擇線上購物以及感應支付，在台灣，每10個人當中就有7個人使用感應支付，這些消費改變也將在疫情後持續成為新常態，商務決策也將依此演進為嶄新的風貌。

隨著數位優先消費加速，Visa正透過其全球商務網絡，帶動超越支付卡的各樣解決方案，協助個人與企業隨時隨地的支付金流移動。台灣Visa將協助客戶與夥伴，邁向新的消費需求以及商務型態。

隨著數位商務更趨成熟，也促動了一個開放與合作的生態系，金融科技新創是未來商務重要的角色，不斷著墨市場中尚未滿足的需求。不單獨創新，Visa與台灣以及台灣以外的新創企業共創商務，並擘劃四個主要的合作發展項目：跨境匯款、B2B商務金融解決方案、顧客忠誠度、資安與身分認證。

金流不僅存在於消費者向企業付款購買的商品與服務，而在消費者、企業與政府之間仍存在著多方交錯的動向，在亞太區內佔據市值上看80兆美元，台灣Visa將以其全球規模以及能力積極拓展於此市場，推動VisaDirect全球通匯、Visa B2B Connect、以及商務卡等相關解決方案，為全球金流帶來更高效率以及透明度。

當世界迅速數字化，數據累積有著前所未有的成長，Visa擁有的顧問專業以及數據廣度，得以提出具體的行動方案以及洞察建議，作為客戶與夥伴業務決策的重要參考，透過Visa全球性的數據掌握能力以及個資保護能力，絕佳地轉化數據價值服務於消費者，Visa顧問與數據分析服務在台灣以及亞太都提供強大的服務範疇，透過上百位顧問以及數據科學家，提供客戶夥伴更多Visa的拓展能力。

趙麗芳強調，作為全球最大的電子支付網絡，Visa希望透過資安、信賴、速度、規模以及無所不在的核心能力，協助夥伴與時俱進地滿足消費者現有以及未來的需求，也因此必須延伸我們的網絡，擴充能力至所有金流市場，成為連結全球消費者、企業與政府的絕佳單一連結網絡，提供安全與高效的金流服務。

(工商 )