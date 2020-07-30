運動服飾短纖布料供應商冠星-KY(4439)，30日公布自結今年上半年稅前盈餘1.93億，每股稅前盈餘6.13元。冠星指出，品牌客戶訂單陸續回流，第三季業績將觸底回升。

冠星累計上半年營收為24.86億元，較去年同期下滑33.19%。

冠星指出，最大客戶愛迪達訂單回暖，另外，Gap日前宣布與美國當紅知名饒舌歌手Kanye West以及其個人所創立的潮牌YEEZY結盟，對Gap長期釋單看好。預期下半年的營收獲利將擺脫上半年的低迷。

(工商 )