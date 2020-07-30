◎團客加碼大禮包 吸２萬人遊台北

新冠疫情衝擊，觀光產業受創嚴重，為吸引民眾到台北旅遊、消費，北市觀傳局自7月起力推「安心旅遊專案」，專案內除針對自由行旅客、親子推出暑期「場館銅板價」之外，更針對團體旅遊客群贈送「團客大禮包」，吸引各家旅行社規畫台北行程、帶動台北一波觀光消費熱潮，預計8月底將吸引2萬名遊客。

◎侯友宜將成2024大選或明年黨魁對手？朱立倫：一直都是好夥伴

新北市長侯友宜日前在媒體專訪時表示「誰說我一定要連任？」被解讀可能放眼2024總統大選或參選國民黨主席，甚至更被指恐變成前主席朱立倫的對手。對此，朱立倫今受訪時表示，侯友宜與他一直都是並肩作戰的好夥伴，未來也是，而且侯友宜也說他們是好朋友，他們永遠都是好朋友、好夥伴。

◎H5N5又現蹤彰化 遭感染鵝場肉雞全面撲殺消毒

國內氣溫屢創新高，造成家禽類因高溫而免疫力下降，今年6月彰化縣大城鄉才爆出雞隻異常死亡，確診為H5N5，共撲殺9556隻土雞，不到一個月芳苑也傳出一鵝肉場出現雞隻異常死亡，經檢測同樣感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣政府今緊急將該鵝場共2070隻肉鵝撲殺清場，並完成消毒工作。

◎龜山島開放觀光滿20年 邀蔡閨及民眾8／1登島慶生

今年是西元2020年，也是龜山島開放觀光20周年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為了紀念這難得的日子，舉辦了一系列的活動，並預計於1日在宜蘭縣頭城鎮「龜山島」島上，舉行「開放觀光20周年慶」的活動。

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(中時新聞網)