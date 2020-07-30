旅日兩名台將王柏融與吳念庭，在今日火腿二軍對上西武獅二軍的比賽中同場較勁，此戰是王柏融下放二軍後首次出賽，成績相當亮眼，5打席有2安包含一發全壘打，另有3次保送，上壘率百分百；而吳念庭也有雙安、2打點好表現，王柏融上壘時，還與擔任一壘手的吳念庭稍微交流。

效力日職火腿隊的王柏融因打擊狀況不佳，一軍打擊率僅0.097，在26日被球隊下放到二軍，今日是他首場二軍比賽，結果表現很出色，首打席敲安、次打席更轟出一發2分炮，不僅在二軍找回火燙手感，接下來3打席更是選球眼大開，連獲得3次保送，上壘率百分百。

除了王柏融之外，樋口龍之介、海老原一佳、白村明弘也開轟，最後火腿二軍以12比8戰勝西武獅二軍。而王柏融在開轟後，也久違露出笑容，在休息室也與隊友開心聊天，保送上一壘時，與擔任西武獅一壘手的台將吳念庭交談，被鏡頭捕捉到。

除了王柏融之外，吳念庭近日在二軍表現也很火燙，此戰4打數敲出2安打、貢獻2分打點，合計在二軍7場出賽，24打數有9安，打擊率高達3成75，不過由於打席數不足，尚未排入二軍打擊排行榜內。

(中時 )