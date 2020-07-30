台南市下營區傳出禽流感案例，一處雞場27日主動通報場內有雞隻異常死亡，經採樣後30日確診為H5N5亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處完成場內5萬7872隻黃金雞撲殺，以及案場周邊採樣監測及消毒，希望能阻絕疫情擴散，由於該雞場3年前也曾發生相同案例，將加強監控並要求業者落實防疫。

台南市長黃偉哲指示動保處積極防範疫情，尤其下營是養禽的密集區域，應避免疫情散布，維護其他養禽場的安全，動保處在撲殺作業完成後立即進行全場消毒，全面鋪滿生石灰，殺滅場內環境病原，也能避免鳥類進入場內、降低疫病傳播，並持續派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒。

據了解，該養雞場鄰近高速公路，出入運輸車輛頻繁，加上鄰近水禽場不少，3年前也曾發生相同案例，當時撲殺3萬多隻雞隻，這次又發生禽流感，將嚴密監控周邊禽場狀況，並要求各場嚴格管制人車並消毒，以免病毒入侵。

農業局長謝耀清指出，高溫濕熱的環境易造成雞隻免疫力降低，相關業者應提高警覺，並時刻自主觀察家禽健康情形、消毒場舍，強化防疫阻絕病原於場外，若出現禽隻異常死亡時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。

(中時 )