「台灣第一美女」蕭薔年過半百外型保養得宜，近期她為了挺公益，創立YOUTUBE頻道「蕭薔FUN衣櫃」，最新影片她解答網友想問的20道題目，被問到喜歡洋男還是亞洲人，她幽默地回應了。

當工作人員問蕭薔：「你吃飯的時候喜歡日式還西式？」她回答：「好吃的我都喜歡耶，法式也OK」工作人員繼續延伸話題，將餐點比擬為亞洲人和西方人，蕭薔先是「阿娘威」嘆一口氣，緩和情緒後回應：「我喜歡右邊的（亞洲人）」接著切換台語，笑說：「外國人我可能沒辦法」，表示自己喜歡細心的男生，講到「細」的時候還停留兩秒，邊皺眉邊搖頭：「細…？不是喔！」換來一陣哄堂大笑。

蕭薔透露出道以來，曾經被藝人出賣，有一次和朋友們相約喝酒，「就有另外一個女生她喝多了，然後我在扶她的時候，叫她清醒一點，啪啪啪！」沒想到用手拍打對方的行為，被誤解為動粗，消息還傳到記者耳裡，成為新聞頭條，出賣她的那名藝人，過沒幾天就接受媒體專訪，才讓蕭薔驚覺：「這是我第一次覺得我被賣掉了！」

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(中時新聞網)