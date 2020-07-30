屏縣副議長盧文瑞爭取高屏溪畔魚塭合法使用，終於盼到開花結果。(讀者提供／林和生屏東傳真)

高屏溪河川地魚塭由來已久，為減少河川區域內違規使用行為，近年來水利署第七河川局輔導區域內現存魚塭，依法申請許可使用河川公地養殖，首梯輔導2位養殖業者取得使用許可書，創下高屏溪首例。

為養殖戶爭取權益超過10年的屏東縣副議長盧文瑞聞訊後直呼「太開心了」，他說，莫拉克風災後公部門以高灘地會影響水道，進而加強取締，讓民眾苦不堪言，這些都是世代在此生活的養殖戶，數量超過百戶，經過多次陳情與簡報，終於說服公部門。

七河局指出，以往河川管理辦法規定，申請圍築魚塭者，以河川區域寬度300公尺以上的河口區或感潮河段不影響水流區域為限；近年來考量在無妨礙水流及河川防洪安全前提下，現存魚塭，經科學數據分析無妨礙河川防洪安全，並符合河川管理辦法規定者，即可申請高灘養殖魚塭許可。

經七河局加強宣導後，2位養殖業者加入首梯輔導對象，經取得證明文件後，通過圍築魚塭使用許可，往後使用河川公地都能獲得保障。盧文瑞認為，多年來替養殖戶發聲終於盼到開花結果，也強調這只是開端，未來還會協助更多養殖戶申請合法養殖。

(中時 )