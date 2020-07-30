健保署高屏業務組今(30)日召開高屏澎藥事團體健保業務座談會暨感恩茶會，除討論重要健保藥事相關業務外，並頒感謝狀慰勉防疫期間之辛勞，感謝藥事團體於防疫期間配合政府防疫政策，協助販售防疫口罩並積極提供相關諮詢，守護社區民眾的健康。

為因應「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」防疫所需，行政院自2月6日起實施口罩販售實名制，健保署高屏業務組持續與高屏澎藥師(生)公會保持密切聯繫，第一時間將口罩販售實名制相關規定及操作方式轉達予各公會，並請公會協助輔導所屬會員。

高屏澎健保特約藥局在該組與藥師生齊心合作下，實施第1天893家特約藥局即配合加入口罩防疫第一線，從一開始的每天200片成人口罩及50片兒童口罩，到後來量能提升到每天1,800片成人口罩及200片兒童口罩，社區藥局藥師生除了原有的調劑作業外，犧牲自己休息時間分裝口罩，讓民眾得以順利購買。

業務組長林淑華於口罩販售實名制推動初期，即親自拜訪或接洽轄區內藥師生公會及藥局，並感謝各公會及藥事人員在防疫期間的辛勞，並藉此瞭解口罩實名制推動現況，以即時協助藥局解決民眾口罩購買問題，讓藥師生們在防疫戰線上能安心服務民眾。

自3月12日起口罩實名制2.0、3.0陸續上線，提供藥局、網路預購、超商預購等多元購買口罩之管道，以減輕特約藥局販賣口罩業務之負擔。隨著疫情趨緩，於6月1日起開放口罩販售通路，但高屏澎健保特約藥局秉持著熱心公益的態度，持續服務社區，尚有約837家藥局提供口罩販售，讓習慣於藥局購買口罩之民眾能安心購買。

(中時 )