唐嫣曬老公視角美照cue羅晉。（圖／翻攝自微博）

大陸藝人唐嫣和羅晉從好友升格情人，2018年領證結婚，感情甜蜜稱羨眾人，未料日前男方被瞎傳和女助理互動曖昧，讓他氣到怒飆「放P（屁）！滾！」反駁出軌，而唐嫣29日就曬出「老公視角」照，羅晉也被釣出甜蜜回應，夫妻倆難得高調放閃，打破婚變傳聞。

唐嫣29日在微博曬出一系列美照，直接Tag老公帳號：「攝影師羅晉，可以哦」，羅晉立刻被釣出回應「你發的沒我發的好看」」，隨後他也在自己微博Po出一張老婆美照，他選了一張黑白意境照，語帶得意說：「作為一個攝影師,講真,Leica的黑白,我還是更中意的」，讓唐嫣不甘示弱地再回：「好啊，來微博鬥圖啊」，羅晉才表示要不示隔天一早4點半就要起床賺錢，他一定接受挑戰，可惜時間不允許，只能笑稱「再約再約。」

羅晉和唐嫣甜蜜鬥嘴，閃度破表。（圖／翻攝自微博）

夫妻倆一來一往鬥嘴，閃瞎許多網友，紛紛留言「這波狗糧真不錯」、「畫重點，攝影師，大寫加粗」、「啊啊我晉嫣夫婦時隔大半年的互動啊，狗糧爆擊」，罕見公開秀恩愛，直接粉碎出軌謠言。

(中時新聞網)