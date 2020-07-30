寶島夢想家確定將跟美籍教練朱利亞斯續約了。(取自夢想家臉書粉絲團)

即將加入P＋聯盟的寶島夢想家補強動作終於出現了！夢想家預計8月3日將跟前裕隆中鋒李德威，以及旅外小將譚傑龍正式簽約，更會正式宣布本季因為新冠疫情並未返台執教的加拿大籍總教練朱利亞斯，將跟夢想家續約，新球季他將帶著家人一起來台領軍。

但讓外界感到震驚的，還是目前就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的20歲小將譚傑龍宣告加盟，擁有U17世青國手資歷的譚傑龍，上個學年度還幫世新打過UBA，原本謠傳他可能轉學政治大學，如今隨著他宣告加盟夢想家，再打UBA機會不大。

至於現年28歲的李德威，過去10個球季都在SBL裕隆納智捷效力，也曾多次入選中華隊國手，只是隨著他跟裕隆的合約到期，先前就已傳出他打算離隊加盟夢想家，如今終於得到證實，就等下周一媒體餐會由夢想家董事長張承中宣布。

朱利亞斯則在上季接掌夢想家兵符，更在ABL宣布停賽之前，帶領夢想家拿下8勝6敗戰績，但因受到新冠疫情影響，ABL宣布停賽沒多久，他就返回美國陪伴家人，如今獲得夢想家續約，代表球團高層對他的執教功力仍具一定信心。

(中時 )