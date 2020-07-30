豐銀投顧分析師羅雅渝表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）維持基準利率不變，激勵美股四大指數29日全面收紅。台積電ADR大漲7.48％，引領台積電30日開高震盪，終場上漲2.84％，大盤則以12,722點作收，漲幅達1.45％。

以技術面觀察，台股沿5日均線往上盤堅，股價30日跳空開高，盤中雖一度回測最低12,618點，所幸由權值股力挺，終場仍力守29日高點12,660點之上。至於櫃買指數30日收29日高點160.61點之上外，技術指標日KD值呈黃金交叉，未來股價若能守穩28日高點162.55點，短線底部易形成，將有利後市繼續反彈並挑戰短期下降壓力線。

個股方面，本周納入投資組合的美律，公司積極爭取手機廠的真無線藍芽耳機（TWS）訂單，預期今年會有小量的營收貢獻，明年可望大量出貨，為後市營運增添新動能。

雖然中美情勢緊張，但在貨幣寬鬆政策下，可望推升台股挑戰13,000點大關，選股上因進入美股財報周，可留意蘋果、亞馬遜、Google等財報公佈數據，加上半年報及法說會旺季相繼來到，獲利能力較佳，落後補漲的個股，建議拉回偏多操作，半導體、5G、蘋概、資產股等相關族群主流態勢不變。

(工商 )