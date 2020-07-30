倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高震盪，終場上漲181.95點，漲幅1.45％，收在12,722.92點，櫃買指數同步收紅，終場走揚2.12點，漲幅1.33％，以161.73點作收。三大法人方面，外資續賣28.18億元，投信轉買9.35億元，自營商續賣6.68億元，惟外資於台指期貨市場上反手買回2,742口多單，累計淨多單部位為31,873口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股28日指數與成交量雙創歷史新高，縱使後續走勢或有震盪，不過法人看法仍偏正向，且28日大量並未屬於「量價同步到頂」的模式，加權指數穩穩守於10日均線、月線及12,200點多頭馬其諾防線之上，基於「量先價行」的原則，後市仍有精彩好戲值得期待。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，產業及股價皆處在相對有利的趨勢上，配合內外資法人與大戶心態偏多，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，引發櫃買指數下殺的生技股30日紛紛止穩反彈，盤面許多生技股及中小型股同步亮燈漲停，顯見市場人氣尚在。除避開趨勢轉弱的股票，順勢操作逢彈找賣點外，股價經中段整理過後，具備產業面、基本面及籌碼面的績優股，預期未來仍有波段表現的空間。

(工商 )