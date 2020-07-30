永誠國際投顧分析師李忠興表示，前晚台積電ADR彈升7.48％，激勵台積電30日股價走高，上漲12元，貢獻台股百餘點，為推升大盤走高的主要動力，終場加權指數大漲181點，收在12,722點，創下收盤歷史新高。

在指標股合一和中天強彈下，跌深的櫃買指數也出現反彈，雖然漲幅仍略遜於集中市場，惟短線跌幅超過10％後，終於出現止跌跡象，後續10日均線必須站上並站穩，才有機會完成底部架構。

若以技術面來看，過高拉回又回到頸線，算是技術面的回測，而本月剩下最後一個交易日，7月的成交量創下歷史最大量，技術面具「量先價行」理論，量價不會同時到頂，無論是集中市場與櫃買市場，都有相當高的機率會再創新高。

最近的熱門族群半導體，受晶圓雙雄大漲的激勵，資金湧入整個供應鏈，而風力發電等節能類股，亦是政策大力扶持的產業，未來需留意類股輪動與籌碼變化，強勢股不一定要追價，可待拉回洗盤時再切入，不僅獲利空間大，風險也較小。

個股方面，本周納入投資組合的漢磊，遠距教學與5G高速網路爆發，碳化矽與氮化鎵需求高速成長，吸引投信積極布局。

(工商 )