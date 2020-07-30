啟發投顧分析師楊基政表示，台股在台積電、聯電、聯發科等帶領下，指數突破歷史高位12,682點，盤面類股輪動加速，跌深股上演反彈走勢，近期逢高宜減碼，操作採短打因應，未來高價家族能否表態攻高視為觀盤指標，美股那斯達克及費城半導體指數亦列入觀察。個股方面，本周納入投資組合的三福化，技術面轉強，股價有機會續揚。

(工商 )